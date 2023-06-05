Эксперты рассказали, что делать при боли в спине

Врач травматолог-ортопед Глеб Зверев и фитнес-тренер Юлия Мельникова рассказали «СЭ», что делать при боли в спине. «Причин у боли в спине может быть множество. Это и заболевания позвоночника, и проблемы с внутренними органами, и просто мышечная усталость. Изначально нужно выяснить эту причину», — подчеркнула Юлия Мельникова. Если всему виной мышечный спазм и усталость после долгого сидения за рабочим столом или в машине, помогут упражнения. «Сделайте вращательные движения тазобедренными суставами. Выполните медленные наклоны вперед и в стороны, чтобы растянуть немного мышцы спины. Также следует сделать несколько движений корпусом и активировать грудной отдел, после чего 6-10 раз глубоко вдохнуть — это нормализует лимфоток», — пояснила тренер. Также, по ее словам, боль в спине может возникать после долгой ходьбы из-за малой подвижности тазобедренных суставов и плохой работы ягодичных мышц. В этих случаях помогут тоже тренировки. «У большинства людей, которые ежедневно тренируются и выполняют хотя бы элементарную разминку, перестает болеть спина в первые же недели. Для полноценных занятий понадобится помощь грамотного тренера», — отметила Юлия Мельникова.

По словам Глеба Зверева, боли могут возникнуть на фоне дегенеративных (связанных с «естественным износом» позвоночника) изменений. К ним относятся остеохондроз, протрузии, грыжи межпозвоночных дисков. В этом случае также поможет лечебная физкультура (ЛФК). «Правильный подход к укреплению мышц спины избавит от болей в позвоночнике. При боли специалисты назначают такие препараты, как аркоксиа, аэртал, целебрекс (осторожно — есть противопоказания, нужна консультация с лечащим врачом). Дополнительно можно использовать обезболивающие мази», — порекомендовал врач.

При травме боль возникает из-за сильного спазма мышц спины. В таком случае необходим покой и полное исключение физических нагрузок. «Можно использовать поясничные корсеты, чтобы дополнительно снять нагрузку с позвоночника, но носить их стоит не больше четырех часов в день на протяжении двух недель. Из препаратов обычно рекомендуются миорелаксанты (мидокалм, сирдалуд) плюс вышеупомянутые обезболивающие и противовоспалительные средства. Местно можно использовать обезболивающие пластыри, например «Версатис». Ускорит заживление физиотерапия», — подытожил врач травматолог-ортопед.

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