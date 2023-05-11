Эксперты рассказали, как бороться с растяжками

Врачи-дерматовенерологи Александра Филева и Елена Богатова рассказали «СЭ», как бороться с растяжками. «Растяжки или стрии — это рубцы, возникшие из-за нарушения синтеза коллагена и эластина в коже. Рубцовая ткань не рассасывается и не размягчается. Избавиться от нее с помощью косметических средств и массажей невозможно. Домашние процедуры эффекта не принесут», — подчеркнула Александра Филева.

Растяжки могут появиться на любом участке тела: у женщин чаще всего это область живота, груди и бедер, у мужчин — живот и спина. Они появляются при значительном изменении веса, гормональных всплесках (например, в период полового созревания или беременности), а также при эндокринных заболеваниях. Они не представляют угрозы для здоровья, но могут быть косметически неприятными для многих людей.

«Уменьшить видимость растяжек поможет массаж, интенсивное увлажнение кожи средствами с алоэ вера, витаминами A и Е, физические упражнения, направленные на укрепление мышц бедер, живота и ягодиц», — пояснила Елена Богатова. Также специалист отметила более радикальные методы, которые помогут уменьшить видимость стрий. К ним относятся лазерная терапия, нитевые методики, холодная плазма, инъекции коллагена и прочее. Если растяжки находятся в области живота или бедер, можно прибегнуть к помощи хирургов. «Важно понимать, что уменьшить растяжки быстро не получится. Но сочетание нескольких методов поможет достигнуть лучшего результата. При этом нужно помнить, что одни и те же методы не будут эффективны для всех», — подытожила Елена Богатова.

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