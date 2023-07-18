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Сегодня, 12:35

Эксперты рассказали, как убрать жир с живота

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ксения Шульга
Фитнес-тренер, специалист по питанию
Девушка в синемкостюме показывает живот.
Фото Freepik/cookie-studio
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18 июля на портале PrimaMedia рассказали, как убрать жир с живота. Первые результаты будут заметны уже спустя две недели. Для этого необходимо: перед завтраком делать 10-15-минутную зарядку (подойдет легкая аэробика, йога или просто быстрая прогулка), предпочтение отдавать белковому завтраку (ускорит метаболизм и сжигание жира, обеспечит чувство сытости), в течение дня пить достаточное количество воды, делать здоровые перекусы маленькими порциями, ужинать белковыми продуктами с овощами и избегать углеводов на ночь.

Чтобы живот стал по-настоящему «плоским», фитнес-эксперт Ксения Шульга порекомендовала регулярно делать упражнение «вакуум». «Вакуум укрепит и активирует глубокие мышцы живота (прямую и поперечную), которые поддерживают позвоночник и правильную осанку. Регулярное выполнение этого упражнения сделает талию тоньше, а силуэт стройнее. Кроме того, вакуум снижает риск болей в спине и улучшает состояние органов брюшной полости», — заключила специалист.

Ранее, 21 января, мы рассказывали о семи правилах, которые помогут убрать жир с живота.

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Советы и рекомендации
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