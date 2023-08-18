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Сегодня, 15:20

Эксперты рассказали, как ухаживать за кожей летом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Девушка умывается.
Фото Freepik/freepik
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18 августа врач-дерматовенеролог, заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина в беседе с изданием «АиФ» рассказала, что летом рекомендуется полностью отказаться от агрессивных средств, содержащих кислоты, щелочи, спирт и абразивные компоненты, чтобы не допустить обезвоживания, зуда и шелушения. Умываться нужно два раза в день водой комнатной температуры или отварами ромашки, мяты, липы, шалфея.

Кроме того, один-два раза в неделю Ирина Кондрахина посоветовала проводить глубокую чистку гоммажем либо маской с белой глиной, а после тонизировать кожу готовыми косметическими средствами или кусочком льда с соком алоэ или зеленым чаем. И не забывать наносить утром защитный крем с SPF-фактором, а вечером — увлажняющий.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что в некоторых случаях для раздраженной и воспаленной кожи дерматологи назначают эмоленты. «Когда нарушена барьерная функция кожи, аллергены легче проникают внутрь, усиливается раздражение и воспаления. И именно эмоленты прекрасно восстанавливают барьерную функцию кожи», — пояснила эксперт.

По словам Натальи Перовой, нередко, например, в случае дерматита, доктор может назначить эмолент в сочетании с гормональным кремом. «В этом случае сначала на кожу наносим эмолент, ждем несколько минут, чтобы он высох. И наносим сверху гормональный крем, прописанный врачом», — заключила аллерголог.

Ранее, 1 ноября 2022 года, мы рассказывали о заболеваниях кожи, при которых нельзя ходить в бассейн.

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