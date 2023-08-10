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Сегодня, 16:20

Эксперты рассказали, как защитить здоровье печени

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
Девушка спит.
Фото Freepik/gpointstudio
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Доктор Александр Горячев рассказал, что причины злости и усталости могут быть связаны с нездоровьем печени. Чтобы избавиться от этого, нужно сбалансированно питаться, есть меньше продуктов с легко усвояемыми углеводами (выпечки, сладостей, газировки), употреблять клетчатку из злаков, фруктов и овощей, пить достаточно воды, отказаться от алкоголя или сильно ограничить его употребление, регулярно тренироваться и поддерживать вес в норме.

Кроме того, Александр Горячев отметил, что важно не употреблять лекарства без назначения врача, не пользоваться чужими предметами личной гигиены и заниматься только безопасным сексом, чтобы не заразиться гепатитом. Также можно сделать прививку от гепатитов А и В и регулярно проходить диспансеризацию. Об этом 6 августа сообщили в сетевом издании «Соловей. Инфо».

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что печень — не просто фильтрующий орган нашего организма. «Современные исследования подтверждают, что если печень воспалена, у человека проявляется в высокой степени личностная тревожность, невротичность и эмоциональная нестабильность, вплоть до вспышек гнева и ярости», — заявила эксперт.

Галина Хусаинова подчеркнула, что не только алкоголь и откровенно токсические вещества разрушают печень. «Антибиотики, непродуманный прием лекарств, выхлопные газы, табак, кофе, ксенобиотики продуктов и косметики — все это день за днем разрушает печень», — предупредила она.

Специалист порекомендовала действовать системно: еда должна быть богата источниками фосфолипидов, лецитином, омегой-3 (жирная рыба, криль, яичный желток, орехи, масло конопли, авокадо), из рациона нужно убрать то, что нагружает печень и не дает ей восстанавливаться (жареную еду, избыток соли и сладкого, подсластители, искусственные добавки), ужин делать самым легким приемом пищи и заканчивать его к 18 часам.

«Печень восстанавливается ночью, во время глубокого сна. Можно восстанавливать ее и без лекарств, просто отправляясь спать в 22 часа. Это снизит стресс и гормон кортизол. Поэтому более поздний прием даже полезной еды нагружает всю пищеварительную систему и мешает печени восстанавливаться», — резюмировала Галина Хусаинова.

Ранее, 13 марта, мы рассказывали о привычках, опасных для здоровья печени.

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Советы и рекомендации
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