Эксперты рассказали, какие болезни могут спровоцировать некачественные духи

При выборе парфюмерии крайне важно внимательно ознакомиться с ее составом, так как многие ингредиенты являются мощными аллергенами и могут со временем накапливаться в организме. Об этом пишет «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Специалисты предупреждают, что в составе духов могут присутствовать такие вещества, как линалоол, бензиловый и изопропиловый спирты, толуол и различные альдегиды. Эти компоненты способны вызывать ряд проблем со здоровьем, включая мигрени, приступы астмы, депрессивные состояния, дерматиты, а также повышать риски развития бесплодия и онкологических заболеваний.

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется приобретать исключительно оригинальную продукцию. Заместитель начальника отдела Роспотребнадзора по Москве, Любовь Куракина, подчеркнула, что на каждой упаковке парфюмерии должен быть QR-код DataMatrix, который подтверждает ее подлинность и отслеживание в Государственной информационной системе маркировки товаров «Честный знак».