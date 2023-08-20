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Сегодня, 20:45

Эксперты рассказали, какие генетические поломки приводят к раку

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Дмитрий Фурсов
Основатель проекта про онкологию
Женщина на приеме у врача.
Фото Freepik/freepik
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16 августа доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов в беседе с изданием «Газета.Ру» рассказал, что нередко у пациентов развивается не одна злокачественная опухоль, а несколько. Однако это не уменьшает шансы на выздоровление. По словам Павла медика, такие заболевания довольно часто имеют наследственный характер. Так, самая распространенная генетическая мутация BRCA1 и BRCA2 вызывает рак молочных желез и яичников у женщин и передается по наследству.

Основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов объяснил СЭ, что имеется ввиду под наследственными факторами. «Наследственные факторы — это семейные генные мутации, повышающие риск развития определенных форм раковых опухолей. Каждая клетка организма содержит гены, это своего рода инструкции внутри клеток, которые сообщают им, что делать — когда расти, когда прекратить рост, какие вещества выделять. Например, некоторые гены дают указания клеткам в желудке вырабатывать желудочный сок», — рассказал специалист.

Иногда нарушения в одном из генов могут привести к тому, что клетка становится раковой. «Нарушения в гене могут произойти, если он был поврежден вследствие воздействия какого-то вещества, факторов внешней среды. Он мог быть неправильно скопирован при нормальном росте клеток либо унаследован от одного из родителей. Определенные вещества (канцерогены) также повреждают гены, повышая шансы развития рака, это табачный дым, алкоголь, некоторая пища, солярий и УФ-лучи», — резюмировал Дмитрий Фурсов.

Ранее, 25 февраля, мы рассказывали, какие еще факторы могут вызывать рак.

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