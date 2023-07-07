Эксперты рассказали, какие показатели сахара считать нормой

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач клиники «Виватон» Юлия Абрамова специально для «СЭ» рассказали, какие показатели сахара считать нормой и что делать, если они повышены, но диабета нет. «Если измерять сахар неправильно, например вечером, он может доходить и до 10. Это не будет относиться к патологии. Измерять сахар нужно с утра, натощак, сразу, как только проснулись», — пояснили эксперты. Если при этом показатели сахара не превышают шести — можно считать, что все в норме. Если значения достигают семи-восьми — это уже преддиабет.

При повышенных показателях сахара в крови Юлия Абрамова порекомендовала поменьше есть сладкого, чтобы не доводить себя до критичных состояний. Также необходимо отказаться от неумеренного и неправильного питания. «Смешивать все подряд, как винегрет, не дело. Такая культура питания приводит к брожению в организме, скоплению газов и главное — нарушениям метаболизма, которые способствуют развитию диабета», — подчеркнула медик.

Вернуть показатели сахара в норму, по словам специалистов, помогут ненасыщенные растительные масла (особенно горькие) без термической обработки. Они значительно улучшат работу ЖКТ. «И побольше двигайтесь, чтобы активировать толстый кишечник — в нем долго хранятся патогенные среды и каловые камни, которые необходимо разбивать и выводить наружу. Но намного лучше — следить за питанием и быть активным, чтобы не накапливать их вообще», — подытожил Александр Савелов-Дерябин.

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