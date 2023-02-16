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Сегодня, 08:30

Эксперты рассказали, какие средства помогут защитить губы от обветривания зимой

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/master1305
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Специально для «СЭ» эксперты рассказали о том, как следует ухаживать зимой за нежной кожей губ.

Менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработок Unilever в России Вера Бирюкова объяснила, что основной уход не может обойтись без средств с высоким содержанием масел. Некоторые из них могут быть использованы самостоятельно или в сочетании с помадой. Существенный плюс — отсутствие в составе уходовых средств парабенов и красителей. «Среди важных компонентов можно выделить твердые масла (масло ши и какао) — они смягчают кожу и защищают ее от обветривания. Жидкие масла увлажняют, разглаживают и питают», — объяснила эксперт. Для восстановления защитного барьера кожи необходимы церамиды, свободные жирные кислоты (они есть в маслах облепихи и семенах морошки) и пантенол. Отдельно Вера Бирюкова подчеркнула важность УФ-фильтров.

В качестве дополнительного ухода специалист посоветовала специальные скрабы для губ и маски на гелевой, альгинатной и тканевой основе. «Можно попробовать массаж — бережно массируйте губы чистой мягкой зубной щеткой. Это даст временное увеличение объема за счет притока крови», — поделилась лайфхаком Вера Бирюкова.

Консультант по уходовым средствам Алена Миличкина посоветовала разделить уход за губами на несколько этапов: отшелушивание с помощью специальных скрабов, увлажнение бальзамом и нанесение защиты. По словам специалиста, в бальзаме не должно быть много масел и силикона, и его нельзя наносить на сухие губы, это чревато еще большей сухостью. «Среди увлажняющих компонентов нужно искать гиалуроновую кислоту, коллаген, церамиды, аминокислоты», — пояснила Алена Миличкина. Относительно состава защитного средства, эксперт посоветовала обратить внимание на масла, ланолин, растительный или пчелиный воск в составе — именно они предотвратят обветривание. Защитный, питательный бальзам нужно наносить поверх увлажняющего, а можно даже поверх помады.

В завершение Алена Миличкина дала еще пару рекомендаций для красоты губ. «Пейте воду. Не облизывайте и не обкусывайте губы. Увлажняйте воздух дома и в офисе. Включите в рацион пищу с высоким содержанием цинка и витаминов группы В — их нехватка приводит к шелушению и покраснению губ. Избегайте пасты с ментолом, эвкалиптом и фтором, а также откажитесь от помады с матовым финишем», — резюмировала специалист.

Ранее мы рассказывали, как увеличение губ может изменить внешность.

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Советы и рекомендации
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