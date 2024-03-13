Ученые доказали эффективность экстракта листьев оливы против диабета

Ученые Южно-Уральского государственного университета совместно с зарубежными коллегами из Малайзии и Египта провели исследование и выяснили, что олива может быть эффективна против сахарного диабета второго типа. Специалисты обнаружили значительную антиоксидантную и гипогликемическую активность экстракта из ее листьев, который способен восстанавливать ткани поджелудочной железы, почек, печени и других органов. Об этом пишет издание Antioxidants.

По словам экспертов, высокое содержание фенолов и флавоноидов, основных антиоксидантов, показали экстракты трех генотипов листьев оливы: пикуаль, тофахи и шемлали.

Также международная команда успешно разработала из листьев оливы препарат для поддержания здоровья тканей при диабете второго типа. Как отметили ученые, разработанная пищевая добавка будет стоить дешевле тех, которые уже представлены на рынке, благодаря использованию побочного сырья.