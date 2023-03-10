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Сегодня, 20:00

Эндокринолог Михалева рассказала, как вычислить гормональный дисбаланс

Алина Савинова
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Детский эндокринолог, диетолог Оксана Михалева заявила, что выпадение волос может являться одним из симптомов эндокринного заболевания, при котором происходит нарушение выработки гормонов.

Также она высказалась о том, может ли прибавка в весе говорить о гормональном дисбалансе.

«Очень редко причиной патологической прибавки массы тела могут быть гормональные изменения. Это могут быть гипофункция щитовидной железы, дефицит женских гормонов у женщин или мужских гормонов у мужчин, опухоль надпочечников или гипофиза, крайне редко — заболевания поджелудочной железы», — приводит «Life.ru» слова Михалевой.

Также врач отметила, что признаками нарушения выработки гормонов являются повышение артериального давления, укрупнение и огрубение черт лица. Кроме того, специалист обратила внимание на выделения из молочных (грудных) желез у женщин и мужчин и гирсутизм (повышенный рост темных жестких длинных волос у женщин на лице, шее, животе или спине).

Источник: https://life.ru/p/1563952
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