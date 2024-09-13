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Эндокринолог назвал опасные последствия йододефицита
Здоровье

Сегодня, 13:25

1 мин.

Эндокринолог назвал опасные последствия йододефицита

Мария Задорожная
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Женщина на приеме у эндокринолога
Фото Ivan-balvan/istockphoto.com
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Врач-кардиолог, терапевт, эндокринолог Илья Луконин в эксклюзивной беседе с «СЭ» заявил, что даже небольшой дефицит йода способен привести к заболеваниям щитовидной железы.

«Йод — это обязательный структурный компонент гормонов щитовидной железы. При тяжелой форме йододефицита развивается гипотиреоз, то есть недостаточность гормонов щитовидной железы».

По словам врача, у россиян чаще встречается умеренный йододефицит, но и он опасен для здоровья, так как из-за нехватки йода может произойти диффузное, или узловое, увеличение щитовидной железы, которое в народе известно как зоб.

При достижении йододефицитным зобом значительных размеров он начинает смещать и сдавливать окружающие органы, мешать их работе. Человек чувствует ощутимый дискомфорт при дыхании и глотании", — добавил Луконин.

Кроме того, зоб может стать «автономным», что приводит к бесконтрольной продукции гормонов. Это сказывается на общем самочувствии человека — возникают повышенная потливость, учащенное сердцебиение и перепады настроения.

«Повышенная утомляемость, сонливость, потливость, запоры, отеки — все это может указывать на дефицит йода. Поэтому важно при появлении подобных симптомов обратиться к врачу», — заключил эндокринолог.

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