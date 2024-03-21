Эндокринолог назвал привычку, отказ от которой поможет защититься от диабета

Чтобы защититься от диабета второго типа, врач-эндокринолог Роман Терушкин рекомендует отказаться от привычки перекусывать. По его словам, даже небольшие перекусы приводят к увеличению уровня инсулина в крови.

«Чем чаще вы едите, тем чаще возникают скачки гормона и тем хуже реагируют рецепторы. Именно так развивается характерная для заболевания инсулинорезистентность, при которой ткани просто перестают воспринимать инсулин», — объяснил эксперт.

Поэтому доктор советует пересмотреть график приема пищи — оставить только завтрак, обед и ужин. Это минимизирует скачки инсулина и снизит вероятность развития инсулинорезистентности, передает «СЭ».