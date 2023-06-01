Эндокринолог назвала два гормона, переизбыток которых может привести к лишнему весу

Эндокринолог Анна Кривошеева назвала гормоны, переизбыток которых может привести к лишнему весу. Среди них — инсулин и кортизол.

«Инсулин — гормон, который может влиять на массу тела. Хронически повышенный уровень инсулина может привести к резистентности к инсулину, когда клетки перестают адекватно на него реагировать. В таком случае начинает активно откладываться жировая ткань, особенно в области талии, что приводит к набору веса», — цитирует врача Life.ru.

Специалист добавила, что кортизол высвобождается, когда организм испытывает стресс. При этом ученые уже доказали, что хронически повышенный уровень кортизола может привести к набору лишних килограммов.