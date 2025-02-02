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Эндокринолог назвала два способа, которые помогут предотвратить старческое слабоумие
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

Эндокринолог назвала два способа, которые помогут предотвратить старческое слабоумие

Мария Задорожная
Автор
Женщина на прогулке
Фото gbh007, iStock
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Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала, как избежать старческого слабоумия. По ее словам, для сохранения ясного ума и профилактики деменции следует больше общаться и выходить в свет.

«Встречайтесь с друзьями и родственниками, посещайте концерты и спортивные мероприятия, занимайтесь волонтерством, путешествуйте, будьте в центре событий. Социальная активность укрепляет нейронные связи и делает их устойчивыми к возрастным изменениям. К тому же когда вы находитесь среди людей, в мозге активируются те же области, что отвечают за память и мышление», — объяснила доктор.

Павлова добавила, что при активной социальной жизни риск развития старческого слабоумия снижается на 38%, а легких когнитивных нарушений — на 21%. При этом каждые дополнительные пять лет в ясном уме и здравии помогают прожить на три года дольше. Что касается трат на лечение, они снижаются в среднем на 40%.

Также для профилактики деменции врач порекомендовала правильно питаться, следить за давлением, быть физически активным и высыпаться. Кроме того, нужно постоянно изучать что-то новое и следить за зрением.

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