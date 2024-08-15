Эндокринолог объяснила, что такое инозитол

Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко в беседе с «СЭ» объяснила, что инозитол — это витаминоподобное вещество, по биохимическому строению относящееся к спиртам и сахарам. Оно известно больше как витамин В8, однако к классическим витаминам не относится, так как может самостоятельно синтезироваться в организме.



«Также инозитол можно получить из продуктов: фруктов, орехов, злаков, мяса, рыбы», — добавила эксперт.



По словам доктора, инозитол будет вырабатываться в малых количествах, если в рационе имеется острый дефицит качественного белка и жирных кислот. Кроме того, он вымывается из организма при чрезмерном увлечении кофе и при приеме некоторых лекарств.



Также врач отметила, что инозитол участвует во многих биологических процессах. Он необходим для роста костей и мышц, входит в состав инозитфосфатидов, которые содержатся во всех тканях организма.



«Больше всего инозитфосфатидов в нервной ткани. Благодаря инозитолу происходит качественная передача импульсов в головной мозг», — сказала Лазуренко.



Помимо прочего, инозитол помогает контролировать уровень холестерина, что положительно сказывается на здоровье нервной и сердечно-сосудистой систем, а также улучшает чувствительность к инсулину.