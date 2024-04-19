Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Эндокринолог объяснила, как распознать нехватку йода в организме
Здоровье

Сегодня, 12:00

1 мин.

Эндокринолог объяснила, как распознать нехватку йода в организме

Мария Маковей
Автор
Дефицит йода
Фото Dmitrii Khvan/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-эндокринолог Анастасия Резвых в беседе с «СЭ» отметила, что люди, которые живут далеко от моря, часто страдают йододефицитом. Однако недостаток элемента может наблюдаться и у жителей морских городов.

По словам врача, узнать о дефицита йода в организме можно с помощью специальных анализов крови. Так определяются уровни гормонов Т3, Т4 и тиреотропина, который регулирует работу щитовидной железы

Анализы обычно назначаются врачом при подозрении на йододефицитные заболевания, которые выявляются с помощью ультразвукового исследования щитовидной железы, КТ, МРТ или анализа мочи.

Вегетарианство: польза, вред, виды, влияние на&nbsp;организм, меню. Вегетарианство: польза и вред для здоровья
Медицина
Советы и рекомендации
2
0
Новости холдинга
Комплекс РЭБ «Волнорез» защитил ТОС «Солнцепек» от потока FPV-дронов ВСУ
Разин готов купаться в лучах славы, а настоящий Ярославль «вы еще не видели». Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
ABC сообщил об ударе Израиля по объекту в Иране
Хирург рассказал об уникальности случая девочки с «маской Бэтмена»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем