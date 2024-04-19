Эндокринолог объяснила, как распознать нехватку йода в организме

Врач-эндокринолог Анастасия Резвых в беседе с «СЭ» отметила, что люди, которые живут далеко от моря, часто страдают йододефицитом. Однако недостаток элемента может наблюдаться и у жителей морских городов.

По словам врача, узнать о дефицита йода в организме можно с помощью специальных анализов крови. Так определяются уровни гормонов Т3, Т4 и тиреотропина, который регулирует работу щитовидной железы

Анализы обычно назначаются врачом при подозрении на йододефицитные заболевания, которые выявляются с помощью ультразвукового исследования щитовидной железы, КТ, МРТ или анализа мочи.