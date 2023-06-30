Эндокринолог объяснила, как защитить себя от заболеваний щитовидной железы

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ», как защитить себя от заболеваний щитовидной железы (гипертиреоза, гипотереоза и прочих). «Щитовидная железа отвечает в организме за выработку гормонов, необходимых для правильного метаболизма, развития, сердечного ритма и других функций. Предотвратить заболевания эндокринной системы помогут правильное питание, контроль веса и уровня стресса, а также регулярные осмотры у врача», — пояснила специалист.

По словам Марии Филатовой, в рационе должно быть достаточно йода. Этот элемент необходим для правильного функционирования щитовидной железы. «Особенно важен дополнительный профилактический прием йода при беременности в дозе 200-250 мкг», — подчеркнула эндокринолог. Нарушить работу щитовидной железы может стресс, поэтому нужно научиться расслабляться. Повлиять на работу эндокринной системы могут также лишние килограммы, поэтому нужно поддерживать себя в форме. «Заболевания щитовидной железы значительно ухудшают качество жизни и могут быть довольно опасны. В случае раннего обнаружения и своевременного лечения можно предотвратить их развитие и осложнения», — резюмировала врач.

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