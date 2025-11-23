Эндокринолог отметил, что долгий просмотр сериалов вреден для здоровья

Сегодня, 20:20
Долгий просмотр сериалов (бинджвотчинг) вреден для здоровья. Об этом пишет издание Al Arabiya English.
По словам эндокринолога Брайана Мтемерерва, непрерывный просмотр телевизора способен замедлить метаболизм, отрицательно повлиять на гормоны аппетита и циркадные ритмы, а также негативно отразиться на уровне сахара в крови.
«Когда человек сидит неподвижно длительное время, мышцы «поедают» очень мало глюкозы. Из-за чего уровень сахара в крови держится на высоком уровне дольше обычного, обмен веществ замедляется, а процесс сжигания калорий существенно замедляется», — объяснил он.
Как отметил врач, со временем такая привычка может привести к снижению чувствительности к инсулину.