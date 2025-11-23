Видео
Эндокринолог отметил, что долгий просмотр сериалов вреден для здоровья
Здоровье

Сегодня, 20:20

1 мин.

Эндокринолог отметил, что долгий просмотр сериалов вреден для здоровья

Мария Задорожная
Автор
Девушка смотрит сериал
Фото skynesher, iStock

Долгий просмотр сериалов (бинджвотчинг) вреден для здоровья. Об этом пишет издание Al Arabiya English.

По словам эндокринолога Брайана Мтемерерва, непрерывный просмотр телевизора способен замедлить метаболизм, отрицательно повлиять на гормоны аппетита и циркадные ритмы, а также негативно отразиться на уровне сахара в крови.

«Когда человек сидит неподвижно длительное время, мышцы «поедают» очень мало глюкозы. Из-за чего уровень сахара в крови держится на высоком уровне дольше обычного, обмен веществ замедляется, а процесс сжигания калорий существенно замедляется», — объяснил он.

Как отметил врач, со временем такая привычка может привести к снижению чувствительности к инсулину.

Способы ускорить метаболизм.Фитнес-эксперты рассказали, как и зачем ускорять метаболизм

