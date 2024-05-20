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Эндокринолог перечислил основные признаки сбоев в работе щитовидной железы
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

Эндокринолог перечислил основные признаки сбоев в работе щитовидной железы

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Доктор проводит осмотр щитовидной железы
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
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Усталость, беспричинная сонливость, апатия, тревожность и учащенное сердцебиение могут сигнализировать о проблемах с щитовидной железой. Об этом сказал врач-эндокринолог, терапевт, кардиолог Илья Луконин в эксклюзивной беседе с «СЭ».

По его словам, щитовидная железа — это важный орган, который не сразу сигнализирует о сбоях в работе. Признаки ее нездоровья иногда могут быть довольно неожиданными.

«Среди главных симптомов я бы выделил усталость и повышенную сонливость даже при достаточном количестве сна, сильные колебания веса, гиперчувствительность к холоду или жаре, а также отеки на кистях рук и лице. О проблемах с щитовидной железой могут говорить и учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, частые перепады настроения, апатия, раздражительность, тревожность», — объяснил эксперт.

Некоторые признаки недугов щитовидной железы, такие как учащенное сердцебиение, могут представлять серьезную угрозу для жизни и требует незамедлительной медицинской помощи.

Луконин подчеркнул, что эндокринная система связывает многие органы, поэтому сбои в работе одного органа могут привести к глобальным проблемам со всем организмом.

«Ранняя диагностика проблем с щитовидной железой положительно влияет на прогноз и итоги лечения. Поэтому очень важно вовремя посещать врача, а также проходить диспансеризацию и профилактические медосмотры», — заключил доктор.

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