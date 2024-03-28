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Эндокринолог перечислил симптомы преддиабета
Здоровье

Сегодня, 16:35

1 мин.

Эндокринолог перечислил симптомы преддиабета

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Девушка опирается на стену.
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
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Врач-кардиолог, терапевт, эндокринолог Илья Луконин эксклюзивно для «СЭ» рассказал, какие симптомы указывают на преддиабет.

«Причина развития преддиабета — это инсулинорезистентность тканей и нарушение синтеза инсулина поджелудочной железой. Усугубить ситуацию могут повышенный холестерин, эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, стресс, нарушение сна, неправильный и малоподвижный образ жизни, вредные привычки и бесконтрольное питание. Все это факторы риска», — сказал эксперт.

По словам доктора, преддиабет не имеет каких-то ярко выраженных симптомов, что делает его очень опасным для пациентов. Выявить его прежде, чем он перейдет в диабет, сложно.

«Если вы заметили у себя слабость, головокружение, усиленную жажду или сухость во рту, кожный зуд, резкое увеличение веса или, наоборт, потерю килограммов, перепады настроения и ухудшение зрения, идите к врачу», — сказал специалист.

В качестве профилактики сахарного диабета эндокринолог порекомендовал контролировать вес, ограничить употребление сладких и жирных продуктов, выпечки.

«Физические нагрузки очень полезны для организма, поэтому важно заниматься спортом. Кроме того, не забывайте про диспансеризацию и профилактические осмотры у врачей», — подытожил эксперт.

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