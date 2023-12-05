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Эндокринолог рассказал, чем опасен дефицит незаменимых аминокислот
Здоровье

Сегодня, 20:15

1 мин.

Эндокринолог рассказал, чем опасен дефицит незаменимых аминокислот

Мария Маковей
Автор
Ассорти из аминокислот на голубом фоне
Фото Yana Tatevosian/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» врач-эндокринолог Илья Луконин рассказал, что будет с организмом, если не употреблять незаменимые аминокислоты.

По его словам, при дефиците таких полезных веществ прежде всего нарушается синтез белков. Это приводит к снижению памяти и умственных способностей. Человек быстро устает, отмечается ухудшение психоэмоционального состояния и снижение иммунитета.

«Включение в рацион незаменимых аминокислот не только благоприятно влияет на здоровье людей с обычным образом жизни, но и существенно повышает скоростно-силовые показатели профессиональных спортсменов», — подытожил врач.

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