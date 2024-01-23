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Эндокринолог рассказал о причинах ожирения
Здоровье

Сегодня, 20:30

1 мин.

Эндокринолог рассказал о причинах ожирения

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Полная девушка ест вредную еду.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Врач-эндокринолог Илья Луконин в эксклюзивном разговоре с «СЭ» рассказал об основных причинах ожирения.

По его словам, первичное (алиментарное) ожирение в первую очередь вызывает нездоровый образ жизни: неправильные пищевые привычки и низкая физическая активность. Также к лишнему весу приводит стресс и отсутствие нормального сна.

«Чтобы снять психоэмоциональное напряжение, человек начинает переедать. Из-за этого происходит избыточное поступление калорий в организм, что приводит к увеличению массы тела», — предупредил доктор.

Что касается вторичного ожирения, то оно может возникнуть даже при правильном питании и физической активности.

«Накопление лишних килограммов и ухудшение состава тела может возникнуть при эндокринных заболеваниях (вторичное ожирение): патологиях щитовидной железы, сахарном диабете, болезнях гипоталамо-гипофизарной системы, половых желез и надпочечников. Вместе с тем, индивидуальные генетические особенности человеческого организма могут также привести к ожирению», — подытожил медик.

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