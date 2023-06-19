Эндокринолог рассказала, может ли терапия гормонами быть опасна для здоровья

Врач-эндокринолог высшей категории Светлана Воробьева рассказала «СЭ», могут ли гормональные препараты быть опасны для здоровья. «Заместительная гормональная терапия (ГЗТ) у женщин распространена гораздо больше, чем у мужчин. Это и прием оральных контрацептивов для предохранения от нежелательной беременности, и лечение всевозможных гинекологических проблем, таких как кровотечения, кистозноизмененные яичники и прочих. Также ГЗТ может быть связана с возрастными изменениями», — пояснила специалист. Снижение женских половых гормонов с возрастом чревато не только изменением тургора кожи и плотности мышц, но и инфарктами, инсультами, деменцией, депрессиями, ожирением и остеопорозом. Но, по словам врача, когда речь заходит о назначении гормональных препаратов, возникает масса сомнений относительно их безопасности.

Как отметила Светлана Воробьева, безусловно, у заместительной гормональной терапии есть противопоказания. К ним относятся рак печени, эндометрия и молочной железы. «Но это не побочные действия, а именно противопоказания. Также к противопоказаниям относятся острые тромботические синдромы и кожная порфирия (нарушение пигментного обмена)», — подчеркнула эндокринолог. Кроме того, гормоны могут влиять на свертываемость крови. «Гормоны влияют на свертываемость крови, делая ее гуще, в первые три месяца приема. Затем это влияние уходит. При этом есть разные формы препаратов, не только таблетки, но и гели. Применение гелей снижает риск образования тромбов в разы», — подытожила Светлана Воробьева.

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