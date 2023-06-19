Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 07:20

Эндокринолог рассказала, может ли терапия гормонами быть опасна для здоровья

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Гормональные таблетки.
Фото Freepik/jcomp
Telegram Дзен

Врач-эндокринолог высшей категории Светлана Воробьева рассказала «СЭ», могут ли гормональные препараты быть опасны для здоровья. «Заместительная гормональная терапия (ГЗТ) у женщин распространена гораздо больше, чем у мужчин. Это и прием оральных контрацептивов для предохранения от нежелательной беременности, и лечение всевозможных гинекологических проблем, таких как кровотечения, кистозноизмененные яичники и прочих. Также ГЗТ может быть связана с возрастными изменениями», — пояснила специалист. Снижение женских половых гормонов с возрастом чревато не только изменением тургора кожи и плотности мышц, но и инфарктами, инсультами, деменцией, депрессиями, ожирением и остеопорозом. Но, по словам врача, когда речь заходит о назначении гормональных препаратов, возникает масса сомнений относительно их безопасности.

Как отметила Светлана Воробьева, безусловно, у заместительной гормональной терапии есть противопоказания. К ним относятся рак печени, эндометрия и молочной железы. «Но это не побочные действия, а именно противопоказания. Также к противопоказаниям относятся острые тромботические синдромы и кожная порфирия (нарушение пигментного обмена)», — подчеркнула эндокринолог. Кроме того, гормоны могут влиять на свертываемость крови. «Гормоны влияют на свертываемость крови, делая ее гуще, в первые три месяца приема. Затем это влияние уходит. При этом есть разные формы препаратов, не только таблетки, но и гели. Применение гелей снижает риск образования тромбов в разы», — подытожила Светлана Воробьева.

Ранее мы рассказывали о гормонах, из-за которых толстеют.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
0
Читайте также
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дерматолог предупредила о косметике, которая может нанести вред коже