Эндокринолог рассказала о пользе куриного бульона для сердца и сосудов

Врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина на портале «Роскачество» рассказала о пользе куриного бульона для сердца и сосудов. «Куриный бульон — источник важных минералов, в том числе калия, кальция и магния, которые играют ключевую роль в нормальной работе сердечно-сосудистой системы. Так, кальций отвечает за напряжение сердечной мышцы, а магний — за расслабление», — пояснила эксперт.

По словам Елены Сюракшиной, в курином бульоне много коллагена. Он поддерживает эластичность сосудов, их способность расширяться и сужаться, укрепляет стенки. «Чтобы получить максимум пользы для сердца и сосудов из куриного бульона, его желательно готовить с белым мясом и костями, но без кожи. Достаточно будет порции около 100 мл в день», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали о том, как выглядят симптомы больного сердца.