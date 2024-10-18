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Эндокринолог рассказала о причинах дефицита железа
Здоровье

Сегодня, 14:05

2 мин.

Эндокринолог рассказала о причинах дефицита железа

Мария Задорожная
Автор
Лира Гаптыкаева
Эндокринолог, диетолог
Уставшая женщина
Фото fizkes, iStock
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Железо — важный минерал для поддержания жизнедеятельности всего организма, заявила врач-эндокринолог, диетолог и эксперт компании SOLGAR Лира Гаптыкаева в разговоре с «СЭ». По ее словам, он участвует не только в кроветворении, но и формирует запасы кислорода, осуществляет его транспорт к клеткам.

«Без железа не будет работать цикл Кребса (общий путь катаболизма), а значит не будет вырабатываться аденозинтрифосфат. Также дефицит минерала приводит к нарушению работы ферментов цитохрома Р450, что в свою очередь негативно сказывается на процессах детоксикации организма», — объяснила эксперт.

Еще железо участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, поддержке иммунной системы и метаболизма.

Доктор подчеркнула, что нехватка железа чаще всего встречается у женщин репродуктивного возраста. Это связано не только с потерей железа во время менструаций и сопутствующей патологией. Железодефицит возникает по нескольким причинам:

  • отсутствие в рационе продуктов, богатых гемовым железом (мясо крупного рогатого скота, печень, язык);

  • повышенный расход минерала при простудных заболеваниях, онкологии;

  • нарушение всасывания и транспорта железа, вследствие патологии ЖКТ (низкая кислотность желудка, воспалительные заболевания кишечника, дисбиоз кишечника).

К факторам хронической потери железа медик отнесла эндометриоз, миому матки, полипы органов женской половой системы, эрозии, полипы ЖКТ и воспалительные заболевания кишечника.

Дефицит железа часто встречается у беременных женщин. Его потеря для матери увеличивается со сроком беременности и продолжается в период грудного вскармливания. С дефицитом минерала возрастает риск преждевременных родов, гипоксии, нарушения роста и развития плода.

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