Эндокринолог Жаркова пояснила, как работа щитовидной железы связана с либидо

Эндокринолог, диетолог Полина Жаркова рассказала, что при недостатке гормонов щитовидной железы у мужчин снижается либидо, а у женщин нарушается менструальный цикл и развивается бесплодие.

«В основе этого лежит сложная гормональная регуляция. Гипоталамус вырабатывает тиреотропин-рилизинг-гормон, увеличивающий выработку и выброс ТТГ (тиреотропного гормона) в передней доле гипофиза, для того, чтобы он, в свою очередь, стимулировал щитовидную железу вырабатывать больше гормона. Большое количество тиреотропин-рилизинг-гормона при этом стимулирует не только ТТГ, но и пролактин — развивается вторичная гиперпролактинемия», — приводит «Life.ru» слова Жарковой.

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