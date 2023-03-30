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Сегодня, 20:15

Эпидемиолог назвал главные симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза

Ольга Стрельникова
Клещ.
Фото Freepik/erik-karits-2093459
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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с изданием News.ru рассказал, что главные симптомы клещевого энцефалита — высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль. Боррелиоз, в свою очередь, проявляется повышением температуры и характерным красным пятном вокруг укуса, сыпью, через какое-то время начинаются проблемы с суставами и неврологические осложнения. «Очень неприятный недуг. Если клеща уже нет, диагноз ставится по антителам, их можно обнаружить», — пояснил эксперт.

Если после пребывания на природе поднялась температура, возникло чувство онемения в конечностях — необходимо срочно обратиться к врачу, подытожил Анатолий Альтштейн.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать и где не стоит гулять в сезон клещей.

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Медицина
Советы и рекомендации
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