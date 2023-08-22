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Сегодня, 15:40

Эпидемиолог рассказал о бактерии, убивающей с помощью целлюлита

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Максим Оборин
Персональный тренер
Девушка проверяет, не появился ли у нее целлюлит
Фото Freepik/teksomolika
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19 августа на сайте «Пятого канала» эпидемиолог Николай Крючков рассказал о плотоядной бактерии vibrio vulnificus, от которой три человека уже умерли в Коннектикуте и Нью-Йорке (США). Опасные микроорганизмы содержатся в морской воде, сырых и недоваренных морепродуктах. Они есть не только в США, но и в Южной Корее, Японии и других странах. «Если мы говорим о кожной форме, там возникают воспаления, целлюлит, гнойный целлюлит фактически, воспаление жировой ткани подкожной, воспаление самой кожи. Дальше инфекция там накапливается и разносится кровотоком. Соответственно, без хирургического дренирования, удаления участков, пораженных инфекцией, кожаных покровов, летальность практически 100%», — пояснил медик.

Тренер, эксперт и наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал СЭ, что обычный целлюлит тоже может быть опасен для здоровья. И хотя его не считают болезнью и относят преимущественно к проблемам эстетического характера, важно понимать, что его наличие может привести к различным патологиям. «Начальная стадия целлюлита связана с ухудшением тока крови и лимфы, а также отечностью. На следующей стадии она усиливается, при надавливании или мышечном сокращении появляется та самая «апельсиновая корка». Далее симптомы усиливаются, появляется болезненность при давлении на проблемный участок. Завершающая стадия характеризуется серьезным застоем и крови, и лимфы, и жидкости. При соприкосновении с определенными участками будет возникать боль, даже без особого нажатия», — резюмировал эксперт.

Ранее, 28 января, мы рассказывали, как избавиться от целлюлита в домашних условиях за месяц.

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