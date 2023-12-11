Врач рассказал о полезных свойствах бани

Недавно британское издание Guardian рассказало, почему Финляндия побеждает в рейтинге самых счастливых стран мира. Оказывается, все дело в банях — их в стране 3,3 млн на 5,6 млн человек, то есть на душу населения приходится почти 0,5 бань.

Баня — важная составляющая и русской культуры. С давних времен считается, что она помогает расслабиться, укрепить здоровье и снять стресс. Однако помимо пользы, посещение бани может нанести и вред организму. Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, как на самом деле баня влияет на здоровье, а кому лучше воздержаться от ее посещения.

«Баня улучшает работу легких, сердечно-сосудистой системы, ускоряет обмен веществ, повышает иммунитет, способствует очищению кожи, а также помогает бороться со стрессом. Вместе с потом из организма выходят вредные вещества и токсины», — рассказывает специалист.

По словам врача, во время посещения бани нельзя пить алкоголь. Он сужает сосуды. Лучше сделать выбор в пользу клюквенного морса или горячего чая с медом, они усилят потоотделение.

«Чтобы не получить тепловой удар, обязательно наденьте шапочку из войлока. Не засиживайтесь в бане слишком долго, достаточно трех-четырех заходов с перерывами по 15-20 минут. И обязательно перед посещением парилки проконсультируйтесь с врачом!» — предупреждает доктор.

Как отмечает Горячев, у бани есть ряд противопоказаний:

алкогольное или наркотическое опьянение;

гипертония и острая сердечная недостаточность;

инфаркт, ишемическая болезнь сердца, стенокардия (недавно перенесенные);

повышенная температура;

послеоперационный период (в том числе после косметологических процедур);

эпилепсия и другие психические заболевания;

цирроз печени;

венерические болезни;

отравления, ротавирусные инфекции;

открытая форма туберкулеза;

новообразования;

заразные кожные заболевания;

послеродовой период.

«Если вы почувствовали малейшее недомогание во время посещения бани, лучше сделайте перерыв и спокойно отдохните. Также проконсультируйтесь с терапевтом, чтобы в будущем избежать таких ситуаций», — подытожил медик.