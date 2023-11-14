Фитнес-эксперт объяснил, откуда берется сутулость

В беседе с «СЭ» фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин объяснил, почему мы сутулимся.

По его словам, основная причина нарушения осанки — это слабость мышц спины.

«Осанка, по своей сути, — это определенное положение костей и суставов, поддерживаемое мышцами и связками», — отмечает эксперт.

Когда мы много сидим или лежим мышцы становятся слабыми. Они не могут поддерживать тело в правильном положении, что приводит к постепенной деформации позвоночника.

Также причиной сутулости может быть и неправильное положение тела за рабочим столом.

«Скругленная спина, опущенные плечи или неправильное расположение рук может вызвать боли в спине, шее, плечах и руках, а также ухудшить кровообращение и повлиять на дыхание», — объясняет Соломин.

Специалист по осанке также советует уделять особое внимание выбору мебели, так как неправильно подобранные диван или стулья могут привести к искривлению позвоночника.



Кроме того, причиной сутулости может стать и лишний вес. Избыточная масса тела оказывает дополнительное давление на позвоночник и суставы, что может привести к их деформации.

Ранее фитнес-инструктор рассказала, как правильно сидеть, чтобы не болела спина.