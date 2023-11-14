Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 16:35

Фитнес-эксперт объяснил, откуда берется сутулость

Мария Маковей
Автор
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке
Парень с неправильной осанкой сидит за столом
Фото endopack/istockphoto.com
Telegram Дзен

В беседе с «СЭ» фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин объяснил, почему мы сутулимся.

По его словам, основная причина нарушения осанки — это слабость мышц спины.

«Осанка, по своей сути, — это определенное положение костей и суставов, поддерживаемое мышцами и связками», — отмечает эксперт.

Когда мы много сидим или лежим мышцы становятся слабыми. Они не могут поддерживать тело в правильном положении, что приводит к постепенной деформации позвоночника.

Также причиной сутулости может быть и неправильное положение тела за рабочим столом.

«Скругленная спина, опущенные плечи или неправильное расположение рук может вызвать боли в спине, шее, плечах и руках, а также ухудшить кровообращение и повлиять на дыхание», — объясняет Соломин.

Специалист по осанке также советует уделять особое внимание выбору мебели, так как неправильно подобранные диван или стулья могут привести к искривлению позвоночника.


Кроме того, причиной сутулости может стать и лишний вес. Избыточная масса тела оказывает дополнительное давление на позвоночник и суставы, что может привести к их деформации.

Ранее фитнес-инструктор рассказала, как правильно сидеть, чтобы не болела спина.

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Педиатр рассказала, как уберечь детей от диабета