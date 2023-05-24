Фитнес-тренер Дрокин рассказал, как сохранить здоровье, тренируясь в теплое время года

Фитнес-тренер Алексей Дрокин посоветовал выбирать для тренировок в жару одежду из дышащих тканей.

«Выбирайте одежду светлых оттенков и из дышащих материалов (dry fit). Эта рекомендация убережет вас от плохого самочувствия, ведь, правильно одевшись, вам не станет жарко в и без того горячее время года. Если вы предпочтете синтетику или вовсе наденете на себя несколько комплектов одежды, то можете «свариться» уже через 15 минут после начала тренировки», — приводит «Life.ru» слова Дрокина.

Также во время занятий спортом в жаркую погоду специалист порекомендовал пить больше воды и ограничить длительность тренировки примерно до 40 минут.