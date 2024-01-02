Фитнес-тренер объяснила, как восстановить мышцы

Чтобы избежать перенапряжения мышц во время тренировок, перед началом занятий фитнес-тренер Наталья Горбунова советует делать разминку, а после — заминку. Об этом она рассказала в разговоре с «СЭ».

Кроме того, следует внимательно следить за состоянием организма. При ощущении дискомфорта во время тренировок следует немедленно прекратить делать упражнение.

Эксперт отметила, что если мышцы все же забились, их нужно восстановить: принять после физической нагрузки горячую ванну, сходить в баню или бассейн. Можно сделать самомассаж, использовать ледяной компресс или тугую повязку.

«Не забывайте про качественный сон, витамины и кардионагрузки. Перед употреблением витаминов проконсультируйтесь с врачом, не занимайтесь самолечением», — добавила фитнес-тренер.

Горбунова предупреждает: если неприятные ощущения в мышцах не проходят спустя несколько дней, нужно обратиться к травматологу.