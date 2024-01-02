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Фитнес-тренер объяснила, как восстановить мышцы
Здоровье

Сегодня, 13:30

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, как восстановить мышцы

Мария Маковей
Автор
Массаж мышц
Фото Zorica Nastasic/istockphoto.com
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Чтобы избежать перенапряжения мышц во время тренировок, перед началом занятий фитнес-тренер Наталья Горбунова советует делать разминку, а после — заминку. Об этом она рассказала в разговоре с «СЭ».

Кроме того, следует внимательно следить за состоянием организма. При ощущении дискомфорта во время тренировок следует немедленно прекратить делать упражнение.

Эксперт отметила, что если мышцы все же забились, их нужно восстановить: принять после физической нагрузки горячую ванну, сходить в баню или бассейн. Можно сделать самомассаж, использовать ледяной компресс или тугую повязку.

«Не забывайте про качественный сон, витамины и кардионагрузки. Перед употреблением витаминов проконсультируйтесь с врачом, не занимайтесь самолечением», — добавила фитнес-тренер.

Горбунова предупреждает: если неприятные ощущения в мышцах не проходят спустя несколько дней, нужно обратиться к травматологу.

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