Фитнес-тренер перечислил причины появления гормонального живота

Фитнес-тренер Александр Карпов в беседе с «СЭ» назвал причины, которые приводят к появлению гормонального животика у женщин.

По его словам, привести к увеличению талии может гипотиреоз — недостаточная активность щитовидной железы. Заболевание связано с недостаточной выработкой гормонов, которые регулируют обмен веществ. Одним из проявлений этого заболевания является увеличение веса.



Привести к набору лишних килограммов может длительное эмоциональное и психологическое напряжение. Стресс активирует надпочечники, которые в таких условиях начинают производить избыточное количество кортизола. Этот гормон способствует накоплению жировой ткани, чаще всего в области живота, груди и лица.



Еще одна причина — нарушение работы лептина. Жировые клетки выделяют гормон лептин, который посылает сигнал о насыщении в мозг. Уровень лептина коррелирует с количеством накопленного жира: высокий уровень вызывает ощущение сытости после еды.

«Однако воспалительные процессы могут нарушить чувствительность к лептину, из-за чего организм перестает на него реагировать, что приводит к постоянному чувству голода и, как следствие, перееданию», — отметил эксперт.

Кроме того, к появлению гормонального животика может привести нарушение выработки тестостерона. Это ключевой мужской половой гормон, который также вырабатывается и в женском организме. Его дефицит может замедлить мышечный рост и способствовать увеличению массы тела.

«Низкие уровни эстрогена могут привести к снижению сексуального влечения и к лишнему жиру в области живота. У женщин в период менопаузы уровень эстрогена снижается, что вызывает увеличение объема талии», — добавил Карпов.

В то же время, высокие уровни эстрогена также могут способствовать увеличению веса у мужчин в возрасте до 60 лет. Независимо от этого, как низкий, так и высокий эстроген негативно влияют на организм и ведут к накоплению жировой ткани в области живота.