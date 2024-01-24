Фитнес-тренер рассказала, что нельзя делать при межпозвоночных грыжах

Сегодня, 19:15
Фитнес-тренер Светлана Бутова в разговоре с «СЭ» рассказала, что нельзя делать при межпозвоночной грыже.
В первую очередь, эксперт советует избегать упражнений, которые вызывают боль. Также исключить из тренировочного плана прыжки, бег и единоборства.
Кроме того, Бутова рекомендует отказаться от скручиваний. А во время выполнения упражнений из ЛФК не совершать резких движений, не увеличивать темп и количество повторений. Совершать все действия необходимо медленно и плавно.
«Перед тем как выполнять те или иные упражнения, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом», — предупредила эксперт.