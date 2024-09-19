Физиотерапевт объяснил, почему болят колени при нагрузке

Спортивный физиотерапевт, реабилитолог Артем Васюта в беседе с «СЭ» отметил, что есть множество причин, которые могут вызывать боль в коленях. Наиболее очевидная — травма. По словам эксперта, мало кто делает рентген после падения или удара по колену. Однако падение с высоты собственного роста может обернуться повреждением связок, менисков, суставов.

«Если не было травмы, значит, речь идет о болевом синдроме, у которого другие причины», — сказал врач.

Кроме того, стать причиной болей в колене могут различные заболевания, например, артроз, из-за которого чаще всего появляются хруст и щелканье в суставах. Также вызвать дискомфорт могут инфекционный артрит, подагра, тендинит собственной связки надколенника.

«В каждом случае могут быть собственные ограничения и противопоказания. Но есть и общие рекомендации», — подытожил физиотерапевт.