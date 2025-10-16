Флеболог назвала частые причины развития варикоза

Генетическая предрасположенность, длительная работа на ногах или в сидячем режиме, а также гормональные изменения, беременность и лишний вес могут ускорять развитие варикозной болезни. Об этом рассказала Pravda.Ru флеболог-хирург Елена Смирнова.

По словам специалиста, чаще с этой проблемой сталкиваются женщины. Она уточнила, что на ранних стадиях болезни справиться с ней помогают венотоники, компрессионный трикотаж и специальные упражнения, активирующие работу мышц голени и препятствующие застаиванию крови.

Склеротерапия остается «золотым стандартом» при сосудистых звездочках и ретикулярных венах: через тонкую иглу вводится препарат, который «выключает» поврежденный сосуд, после чего он постепенно исчезает. Все большую популярность набирает чрескожный неодимовый лазер — он эффективно удаляет мелкие сосуды на ногах и на лице, отметил Смирнова.

Для профилактики варикоза она рекомендовала изменить образ жизни: больше двигаться — ходить, плавать, перед сном принимать контрастный душ для ног и контролировать вес.