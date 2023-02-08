Флеболог Смирнова рассказала, как избежать развития варикоза

Врач первой квалификационной категории Марина Смирнова рассказала, как избежать развития варикоза.

«Варикозное расширение вен нижних конечностей — это хроническое заболевание с первичным варикозным расширением подкожных вен нижних конечностей, которое может привести к развитию хронической венозной недостаточности.

Необходимо соблюдать рекомендации по профилактике развития варикоза нижних конечностей. Или же не допустить осложнений (отеков, гиперпигментации, тромбозов, венозных тромболитических осложнений и некоторых других), если варикоз уже диагностирован. Среди рекомендаций: ведение активного образа жизни (активная ходьба, плавание, физические упражнения, растяжка). Следует избегать длительных статических нагрузок, делать разминку каждые 60 минут по 10-15 минут. Периодически придавать нижним конечностям горизонтальное или возвышенное положение. Принимать контрастный душ, не допускать появления избыточного веса, носить компрессионный трикотаж, сбалансировано питаться», — приводит «Life.ru» слова Смирновой.

Также врач отметила, что при выявлении сосудистых звездочек, расширенных вен нижних конечностей, отеках ног следует проконсультироваться с флебологом.