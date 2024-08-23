Гастроэнтеролог назвал причины вздутия живота

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков в разговоре с «СЭ» заявил, что вздутие — это очень распространенная проблема, с которой многие сталкиваются. По его словам, такое состояние сигнализирует о том, что в кишечнике скопились газы. Проявляется оно в увеличении объема брюшной полости и часто сопровождается чувством переполненности, а иногда даже и болевыми ощущениями.



Врач отметил, что привести к вздутию могут гормональные изменения, например беременность, стресс, а также заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

«Часто вздутием страдают пациенты с избыточным дрожжевым или бактериальным ростом. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и гастрите также возможно вздутие», — добавил медик.

Кроме того, причиной вздутия могут стать индивидуальные факторы, например недостаток ферментов для переваривания.