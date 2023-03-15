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Сегодня, 17:45

Гастроэнтеролог назвал симптом, сигнализирующий о язве желудка

Ольга Стрельникова
Фото istockphoto.com
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Портал «Доктор Питер» поделился рекомендациями врача-гастроэнтеролога, диетолога Артура Бернацкого, которые помогут обнаружить рак желудка на ранних стадиях. По словам врача, нужно регулярно проходить профилактическое обследование, поскольку по симптомам это сделать вовремя практически невозможно. Здоровье желудка покажет фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). После 35 лет ее необходимо делать регулярно, а при наличии генетической предрасположенности — уже после 30.

И все же у язвы желудка имеется характерный признак — боли, возникающие на фоне голода и проходящие после еды. «Такой симптом на 90 процентов говорит о язве. Вся остальная симптоматика не специфична, включая отрыжку и изжогу», — пояснил Артур Бернацкий.

Также врач отметил, что язва желудка не обязательно перерождается в онкологию, а только в тех случаях, когда ее оставляют без внимания и лечения.

Ранее мы рассказывали о факторах, увеличивающих риск развития рака.

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Советы и рекомендации
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