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Гастроэнтеролог назвал заболевание, при котором нельзя заниматься спортом
Здоровье

Сегодня, 18:30

1 мин.

Гастроэнтеролог назвал заболевание, при котором нельзя заниматься спортом

Мария Задорожная
Автор
Девушка занимается растяжкой
Фото PeopleImages, iStock
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В беседе с «СЭ» врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков заявил, что занятия спортом противопоказаны при пептической язвенной болезни. По его словам, она возникает, когда на слизистой оболочке желудка или тонкой кишки развиваются открытые язвы. Симптомы недуга включают боль в животе, тошноту и рвоту.

«Физическая активность может усугубить эти симптомы, особенно если она связана с наклонами или скручиваниями тела. В тяжелых случаях язвенная болезнь вызывает кровотечение, которое может быть опасным для жизни», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, доктор посоветовал перед началом тренировок проконсультироваться с врачом, особенно если наблюдаются какие-либо из указанных симптомов или другие проблемы со здоровьем. Он добавил, что при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта крайне важно обсудить с медицинским специалистом, какие виды упражнений допустимы, а каких стоит избегать.

В любом случае длительные прогулки, гимнастика для шеи, кистей и стоп, а также упражнения на баланс станут отличным вариантов для всех. Эти виды физической активности не требуют значительных усилий и не ставят тело в позиции, которые могут усугубить состояние.

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