Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Гастроэнтеролог назвала лекарства, которые наносят вред печени
Здоровье

Сегодня, 15:00

2 мин.

Гастроэнтеролог назвала лекарства, которые наносят вред печени

Мария Задорожная
Автор
Женщина принимает лекарства.
Фото coldsnowstorm/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова в беседе с «Российской газетой» заявила, что бесконтрольный прием некоторых лекарств может нанести тяжелый вред организму. По ее словам, один из самых неприятных побочных эффектов некоторых препаратов — токсическое воздействие на печень.

Доктор отметила, что наиболее опасны для печени противотуберкулезные препараты. Также токсическое действие на орган оказывают антибиотики, они могут вызывать как незначительные изменения в клетках, так и некроз тканей печени.


«Именно поэтому представители пенициллинов и тетрациклинов требуют строгого соблюдения дозировки. Ну и конечно, прием антибактериальных препаратов должен быть обязательно согласован с врачом», — сказала эксперт.

Известны своим негативным воздействием на печень обезболивающие и жаропонижающие препараты. Например, привычные многим аспирин, цитрамон или аскофен, обратила внимание Чернова. В их состав входят салицилаты, при бесконтрольном приеме эти лекарства могут привести к некрозу отдельных участков печени.

«Гепатотоксичностью отличаются нестероидные противовоспалительные средства, которые назначаются при артрите, ревматизме, мышечных болях. В эту группу лекарств входит и всем известный парацетамол. Подобные препараты в небольших дозах повышают специфические ферменты печени. Превышение суточной дозировки может спровоцировать печеночную недостаточность», — добавила гастроэнтеролог.


Кроме того, негативное влияние на печень оказывают статины, которые снижают уровень холестерина в крови.

Чернова предупредила, что влияние токсичных препаратов на печень часто протекает бессимптомно, долгое время может никак не влиять на самочувствие человека. Поэтому важно перед приемом лекарств консультироваться с врачом.

Просроченные лекарства: можно&nbsp;ли их&nbsp;применять. Можно ли пить просроченные таблетки и как правильно хранить лекарства
Польза и вред
Новости холдинга
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ