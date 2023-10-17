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Сегодня, 18:00

Гастроэнтеролог назвала три ошибки, сокращающие жизнь женщин после 30 лет

Мария Маковей
Автор
Фото Unsplash/engin akyurt
Telegram Дзен

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале назвала три главных ошибки, которые совершают женщины после 30 лет.

По словам эксперта, женщины бальзаковского возраста чаще всего не следят за гормональным фоном. Особое внимание необходимо уделять здоровью яичников, надпочечников и щитовидной железы.

К еще одной ошибке гастроэнтеролог относит игнорирование силовых тренировок и тренировок на гибкость. Это приводит к дряблости мышц, кожи и скованности движений.

Также врач отмечает, что крайне важно не допускать дефицита витаминов и минералов.

«Красота, здоровье и молодость после 30 - это результат заботы о себе, внимательного отношения к своему организму и внедрения правильных привычек!», - подчеркивает специалист.

Читайте о полезных советах по сохранению женского здоровья на сайте «СЭ».
Советы и рекомендации
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