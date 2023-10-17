Гастроэнтеролог назвала три ошибки, сокращающие жизнь женщин после 30 лет

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале назвала три главных ошибки, которые совершают женщины после 30 лет.

По словам эксперта, женщины бальзаковского возраста чаще всего не следят за гормональным фоном. Особое внимание необходимо уделять здоровью яичников, надпочечников и щитовидной железы.

К еще одной ошибке гастроэнтеролог относит игнорирование силовых тренировок и тренировок на гибкость. Это приводит к дряблости мышц, кожи и скованности движений.

Также врач отмечает, что крайне важно не допускать дефицита витаминов и минералов.

«Красота, здоровье и молодость после 30 - это результат заботы о себе, внимательного отношения к своему организму и внедрения правильных привычек!», - подчеркивает специалист.