Гастроэнтеролог объяснила, какие продукты провоцируют изжогу

18 октября, 12:35
Каждый человек хотя бы раз в жизни чувствовал неприятное жжение за грудиной, поднимающееся к горлу. Это изжога или по-другому кислотный рефлюкс. Если она становится частым спутником, речь может идти о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), функциональной изжоге или гиперсенситивном пищеводе. Эксклюзивно для «СЭ» врач-гастроэнтеролог, специалист по функциональным заболеваниям ЖКТ Клара Сычугова рассказала, какие продукты провоцируют изжогу и как с ней справиться.
«Изжога развивается в таких случаях, когда заброс желудочного сока из желудка в пищевод на фоне нарушения барьера (нижнепищеводный сфинктер и ножки диафрагмы) сопровождается нарушением функции самоочищения пищевода (выработка слюны и слизи, а также перистальтические сокращения, которые помогают пищеводу избавиться от кислоты). Таким образом, возникновение изжоги достаточно сложный механизм, на который могут влиять многие факторы», — отметила эксперт.
К главным провокаторам изжоги она отнесла следующие продукты:
«Все триггеры индивидуальны, поэтому прежде чем исключать все указанные продукты из рациона, понаблюдайте, что именно у вас вызывает симптомы», — подчеркнула врач.
Чтобы справиться с изжогой, Сычугова советует изменить образ жизни. Избыточный вес, особенно абдоминальное ожирение (жир на животе) — один из главных факторов риска. Даже потеря 5-10% веса значительно облегчает симптомы. Не стоит переедать. Большие порции пищи могут усиливать заброс соляной кислоты. Также не нужно ложиться после еды в течение 2 часов. Физическими упражнениями можно заниматься уже через 30-60 минут после еды.
«Приподнимите изголовье кровати, если изжога мучает по ночам. Для этого можно использовать специальные клиновидные подушки или подставки под матрас», — добавила медик.
Помните, что самолечение может замаскировать симптомы серьезных заболеваний. Если изжога возникает чаще двух раз в неделю, сопровождается затруднением глотания, потерей веса или болью в груди — немедленно обратитесь к гастроэнтерологу.
Niko McCowrey
https://communityclinic.ru/doctors/sychugova-klara-sergeevna/?ysclid=mgw6i3u4jo558513757 2021 г. СПБГУ первичная переподготовка по гастроэнтерологии. Опытнейший гастроэнтеролог. И всего 6 штук за консультацию. Девочки, надо идти!
18.10.2025