Гастроэнтеролог объяснила, какие продукты провоцируют изжогу
Здоровье

18 октября, 12:35

3 мин.

Гастроэнтеролог объяснила, какие продукты провоцируют изжогу

Мария Задорожная
Автор
Клара Сычугова
Терапевт, гастроэнтеролог
Кофе, круассан и апельсиновый сок
Фото margouillatphotos, iStock

Каждый человек хотя бы раз в жизни чувствовал неприятное жжение за грудиной, поднимающееся к горлу. Это изжога или по-другому кислотный рефлюкс. Если она становится частым спутником, речь может идти о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), функциональной изжоге или гиперсенситивном пищеводе. Эксклюзивно для «СЭ» врач-гастроэнтеролог, специалист по функциональным заболеваниям ЖКТ Клара Сычугова рассказала, какие продукты провоцируют изжогу и как с ней справиться.

«Изжога развивается в таких случаях, когда заброс желудочного сока из желудка в пищевод на фоне нарушения барьера (нижнепищеводный сфинктер и ножки диафрагмы) сопровождается нарушением функции самоочищения пищевода (выработка слюны и слизи, а также перистальтические сокращения, которые помогают пищеводу избавиться от кислоты). Таким образом, возникновение изжоги достаточно сложный механизм, на который могут влиять многие факторы», — отметила эксперт.

К главным провокаторам изжоги она отнесла следующие продукты:

  • Жирная пища. Жиры дольше задерживаются в желудке, замедляя его опорожнение. Это увеличивает давление внутри него, повышая частоту заброса содержимого в пищевод.
  • Кофеин и шоколад. Кофе (даже без кофеина), крепкий чай, энергетики и шоколад содержат метилксантины. Эти вещества расслабляют гладкую мускулатуру, в том числе и нижний пищеводный сфинктер, что может привести к учащению забросов соляной кислоты в пищевод.
  • Острая пища. Капсаицин, содержащийся в перце чили, может напрямую раздражать слизистую оболочку пищевода, и как следствие пищевод становится более чувствительным к воздействию кислоты.
  • Цитрусовые и томаты.
  • Алкоголь и газированные напитки.
  • Мята. Вопреки распространенному мифу о ее «успокаивающем» действии на желудок, мята может быть причиной возникновения изжоги.

«Все триггеры индивидуальны, поэтому прежде чем исключать все указанные продукты из рациона, понаблюдайте, что именно у вас вызывает симптомы», — подчеркнула врач.

Чтобы справиться с изжогой, Сычугова советует изменить образ жизни. Избыточный вес, особенно абдоминальное ожирение (жир на животе) — один из главных факторов риска. Даже потеря 5-10% веса значительно облегчает симптомы. Не стоит переедать. Большие порции пищи могут усиливать заброс соляной кислоты. Также не нужно ложиться после еды в течение 2 часов. Физическими упражнениями можно заниматься уже через 30-60 минут после еды.

«Приподнимите изголовье кровати, если изжога мучает по ночам. Для этого можно использовать специальные клиновидные подушки или подставки под матрас», — добавила медик.

Помните, что самолечение может замаскировать симптомы серьезных заболеваний. Если изжога возникает чаще двух раз в неделю, сопровождается затруднением глотания, потерей веса или болью в груди — немедленно обратитесь к гастроэнтерологу.

