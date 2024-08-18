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Гастроэнтеролог объяснила, почему после еды нельзя принимать горячий душ или ванну
Здоровье

Сегодня, 20:15

1 мин.

Гастроэнтеролог объяснила, почему после еды нельзя принимать горячий душ или ванну

Мария Задорожная
Автор
Девушка обедает дома
Фото RossHelen/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог, терапевт Наталья Булдакова рекомендует после еды не принимать горячий душ или ванну.

По ее словам, пищеварение требует больших затрат энергии, а когда человек ест, температура его тела повышается, так как кровь приливает к органам. А вот во время водных процедур кровь направляется к коже, поэтому душ или ванна после еды приводят к нарушению пищеварительных процессов, образованию дискомфорта и спазмов. Об этом эксперт заявила в беседе с «СЭ».

Кроме того, горячая ванна повышает не только температуру тела, но и частоту сердечных сокращений.

«Поэтому после душа на полный желудок вы будете чувствовать себя вяло», — подытожила медик.

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