Гастроэнтеролог рассказала, что делать, если заболел живот

Врач-гастроэнтеролог Эльвира Комкова рассказала «СЭ», что нужно делать, если заболел живот. «Легкие болезненные ощущения в большинстве случаев не требуют лечения и вскоре проходят самостоятельно. Вызвать скорую помощь нужно, если боль в животе сильная, вызвана травмой или сопровождается опасными симптомами», — пояснила специалист. К таким симптомам относятся ощущение сдавливания в области грудной клетки, затрудненное дыхание, пожелтение кожи или белков глаз, непрекращающаяся тошнота и рвота (возможно, с кровью), а также наличие примесей крови в кале.

По словам Эльвиры Комковой, боль в животе может быть симптомом как расстройства пищеварения, так и серьезной патологии, требующей немедленного хирургического вмешательства. Своевременное лечение позволит избежать развития осложнений и сохранить здоровье. Поэтому ощутив сильную боль в животе и сопутствующие ей опасные симптомы, следует вызвать скорую помощь.

До приезда врача рекомендуется измерить температуру тела и артериальное давление. Можно пить чистую воду, а к болезненному участку прикладывать лед, чтобы уменьшить боль и замедлить развитие воспалительного процесса. «Ни в коем случае нельзя принимать любые лекарственные препараты — обезболивающие, слабительные, антибиотики, спазмолитики. Это может помешать установить правильный диагноз», — резюмировала гастроэнтеролог.

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