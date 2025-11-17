Гастроэнтеролог рассказала, как подготовиться к застолью

Сегодня, 11:45
Кто может представить себе праздники, корпоративы, встречи с друзьями без щедрого стола. Но часто радость таких мероприятий омрачается тяжестью и болью в животе, изжогой и чувством вины за съеденные калории. Секрет успешного застолья кроется в грамотной подготовке. Эксклюзивно для «СЭ» врач-терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова дала простые советы, которые помогут провести любой праздник с удовольствием.
«Самая распространенная и вредная ошибка, которую многие совершают, это устраивать голодный день перед вечеринкой. Это прямой путь к перееданию, а значит и к большой нагрузке на желудочно-кишечный тракт», — отметила эксперт.
Вместо голодания она советует действовать следующим образом:
«Этот прием пищи создаст в желудке защитную «подушку», которая замедлит усвоение алкоголя, с которого обычно начинается фуршет», — добавила эксперт.
Также она назвала несколько правил «безопасного» застолья во время самого праздника:
«Если вы все же переели, ни в коем случае не корите себя и не голодайте на следующий день. Выбирайте более простые блюда, например овсяная каша, овощной суп, запеченная курица.
Пейте больше воды, некрепкий чай. Жидкость помогает вывести продукты метаболизма алкоголя. Больше двигайтесь, отдавайте предпочтение спокойной прогулке на свежем воздухе. Легкая физическая активность стимулирует пищеварение и улучшает самочувствие», — отметила врач.