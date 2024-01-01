Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Гастроэнтеролог рассказала, какие огурцы помогут снять похмелье
Здоровье

Сегодня, 10:05

1 мин.

Гастроэнтеролог рассказала, какие огурцы помогут снять похмелье

Мария Маковей
Автор
Банки соленых огурцов
Фото Tetiana_Chudovska/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова считает, что самостоятельно бороться с похмельем не всегда безопасно. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Первая правило — не опохмеляйтесь. После повторного употребления алкоголя на следующий день в крови в большом количестве вырабатывается ацетальдегид, который вызывает неприятные ощущения в виде головной боли и тошноты», — объяснила эксперт.

Кроме того, врач считает, что употребление соленых огурцов при похмелье действительно полезно и облегчает неприятное состояние. Главное отличить соленые от маринованных.

«Соленые огурцы — хорошо, маринованные — нет. Не пейте маринад вместо рассола. Потому что в маринаде содержится уксус, который тормозит работу печени», — пояснила диетолог.

Огурцы. Огурцы: польза и вред для организма
Польза и вред
Советы и рекомендации
Обсудить
Новости холдинга
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола
На Украине назвали возможную причину обвала фронта ВСУ
Экс-глава МИД Австрии отметила точность слов Путина о росте экономики РФ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ