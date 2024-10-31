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Гастроэнтеролог рассказала о причинах появления язвы и о ее опасности
Здоровье

Сегодня, 15:35

1 мин.

Гастроэнтеролог рассказала о причинах появления язвы и о ее опасности

Мария Задорожная
Автор
Врач осматривает пациента
Фото peakSTOCK, iStock
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марина Плешкова рассказала, какие факторы приводят к развитию язвы желудка и чем она опасна.

«Основными факторами, способствующими развитию язвы, являются инфекция Helicobacter pylori, употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, а также стресс и неправильное питание. Инфекция Helicobacter pylori, например, может вызывать хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, что, в свою очередь, приводит к образованию язв», — отметила эксперт.

Также гастроэнтеролог обратила внимание на важность образа жизни. Так, курение и злоупотребление алкоголем значительно увеличивают риск развития язвы, ведь вредные привычки негативно влияют на защитные свойства слизистой оболочки желудка.

«Неправильное питание, недостаток овощей и фруктов, преобладание вредной и жирной еды в рационе могут провоцировать язвообразование», — добавила врач.

Медик подчеркнула, что язва — это не только неприятное, но и опасное заболевание. По ее словам, недуг может привести к серьезным осложнениям, таким как кровотечение, перфорация стенки желудка или трансформация в рак желудка. Поэтому очень важно обращаться за медицинской помощью при первых признаках язвы: болях в животе, тошноте, изжоге или изменениях в аппетите.

Гастроэнтеролог также посоветовала своевременно проходить обследования, особенно тем, кто относится к группе риска.

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