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Сегодня, 15:50

Гастроэнтеролог развеяла популярные мифы про нарушения желчеоттока

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Женщина держится за бок.
Фото Freepik/freepik
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Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина специально для «СЭ» развеяла мифы про желчеотток, которые так активно в последнее время появляются на просторах интернета. Главный из мифов — необходимость активировать выработку желчи. «Наша желчь непрерывно образуется в печени. Но ее поступление в кишечник происходит только в процессе пищеварения. Резервуаром для нее выступает желчный пузырь, он ее накапливает, концентрирует и выбрасывает в двенадцатиперстную кишку при поступлении еды», — пояснила специалист. По ее словам, встречаются и нарушения в этом процессе, которые чаще всего связаны со стрессом и чрезмерной психоэмоциональной нагрузкой, или с дисбалансом между холестерином и желчными кислотами, который приводит к желчнокаменной болезни и образованию камней (конкрементов).

Как отметила Ирина Шубина, самое лучшее естественное желчегонное средство — это регулярный полноценный прием пищи. Различные БАДы и упражнения для улучшения желчеоттока не несут никакой пользы. «Существует ограниченный спектр препаратов, имеющих доказанную лечебную эффективность, но они назначаются лечащим врачом. Важен режим питания, поддержание веса в норме, физическая активность, полноценный сон и отдых. Может быть рекомендован, так называемый, средиземноморский стиль питания, когда в рационе преобладает рыба, морепродукты, достаточное количество овощей и фруктов», — рассказала гастроэнтеролог.

Еще часть мифов связана с якобы деформацией желчного пузыря, которую видно на УЗИ. «Это состояние — не отклонение, а особенность формы и строения у конкретного человека. Она не приводит к нарушению функций органа», — заключила Ирина Шубина.

Ранее мы рассказывали, какие продукты пагубно влияют на желчный пузырь.

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Медицина
Советы и рекомендации
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